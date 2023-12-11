23:51 (мск), источник: Российская газета
Опубликованы кадры дуэли российского и украинского танков на короткой дистанции
Бойцы 110-й бригады 1-го Донецкого корпуса интенсивно уничтожают живую силу и технику вооруженных формирований киевского марионеточного режима. В обнародованном видеоролике продемонстрировано, как БМП-2 выкашивает боевиков из своей 30-мм скорострельной пушки 2А42. Учитывая возросшую угрозу применения противником FPV-дронов, боевая машина пехоты получила установленный над башней экран. Борта усилены дополнительной защитой.