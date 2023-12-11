23:51 (мск), источник: Российская газета

Опубликованы кадры дуэли российского и украинского танков на короткой дистанции

Бойцы 110-й бригады 1-го Донецкого корпуса интенсивно уничтожают живую силу и технику вооруженных формирований киевского марионеточного режима. В обнародованном видеоролике продемонстрировано, как БМП-2 выкашивает боевиков из своей 30-мм скорострельной пушки 2А42. Учитывая возросшую угрозу применения противником FPV-дронов, боевая машина пехоты получила установленный над башней экран. Борта усилены дополнительной защитой.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Затем показан снятый на большом расстоянии момент уничтожения российским танком вражеской гусеничной боевой машины. В ходе дуэли на короткой дистанции наши воины успели первыми всадить в чужую броню 125-мм снаряд.

Противнику не помогла даже сработавшая динамическая защита. В результате произошел взрыв имевшихся на борту снарядов, после чего танк годится только для сдачи в металлолом.

Подобные поединки случаются редко, как правило, «шестьдесят четвертые» и «семьдесят вторые» ВСУ поражаются, когда до них — сотни метров или даже несколько километров.

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