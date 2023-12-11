17:14 (мск), источник: АиФ Иркутск
Человека из тайги в Приангарье спасли на вертолёте медицины катастроф
Мужчине стало резко плохо и пришлось вызывать медиков.
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71-летнего мужчину, сторожа горнодобывающего предприятия, спасли, эвакуировав из тайги в Мамско-Чуйском районе на вертолёте медицины катастроф. Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе регионального правительства, помощь вызвала дочь рабочего.
По телефону 112 женщина рассказала, что её отец находился на вахте в тайге, и у него резко ухудшилось состояние здоровья — мужчина буквально не мог самостоятельно передвигаться.
Эвакуировать сразу мужчину было невозможно из-за погоды — вертолётом добраться было невозможно. Как невозможно было за ним выдвинуться и на снегоходах, потому что ледовой переправы с районом ещё нет. В итоге операторы колл-центра вели мониторинг ситуации и постоянно связывались с дочерью пострадавшего, чтобы узнать о его здоровье. Как только погода улучшилась, медики смогли забрать мужчину на вертолёте и доставить в больницу, где ему оказали первую помощь.