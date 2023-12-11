17:17 (мск), источник: ИА Татар-информ
Жителям Татарстана из-за технического сбоя разослали ошибочные СМС о погоде
В Татарстане местные жители получили ошибочное предупреждение о непогоде в республике.
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В СМС сообщалось, что на территории республики температура воздуха опустится от −250 до −300 градусов.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, причиной ошибочного сообщения стал технический сбой програмы одного из операторов связи.
В настоящее время всем абонентам доведены корректные сообщения.