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Главные новости к вечеру 11 декабря
17:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

Жителям Татарстана из-за технического сбоя разослали ошибочные СМС о погоде

В Татарстане местные жители получили ошибочное предупреждение о непогоде в республике.

Сейчас в Остине: +9° 2 м/с 43% 752 мм рт. ст. +13°

В СМС сообщалось, что на территории республики температура воздуха опустится от −250 до −300 градусов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, причиной ошибочного сообщения стал технический сбой програмы одного из операторов связи.

В настоящее время всем абонентам доведены корректные сообщения.

Во время загрузки произошла ошибка.
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