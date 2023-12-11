17:53 (мск), источник: Нижегородская правда
282 тысячам должников ограничили выезд из страны нижегородские судебные приставы
Таковы данные за 9 месяцев.
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Нижегородские судебные приставы за 9 месяцев вынесли 282 406 постановлений об ограничении выезда должников за пределы России. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области.
Из числа вынесенных постановлений об ограничении выезда 17 177 — в отношении должников по алиментам.
При этом в пресс-службе областного ГУФССП напомнили, что сегодня, 11 декабря, вступили в силу Федеральный закон от 4 августа 2023 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановление правительства об утверждении правил передачи на хранение, приёма, учёта, хранения паспорта гражданина России, удостоверяющего личность за пределами страны, и его возврата владельцу после истечения срока временного ограничения права на выезд.
«В случае, если выезд из Российской Федерации гражданина Российской Федерации ограничен, его паспорт подлежит изъятию уполномоченными органами и направляется в государственный орган, осуществляющий выдачу паспортов», — сообщили в пресс-службе.
Загранпаспорт вернут, когда закончится срок ограничения на выезд, либо по истечении срока действия переданного на хранение документа.