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Главные новости к вечеру 11 декабря
17:25 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

На Северном в Ростове сгорело кафе

На Северном в Ростове-на-Дону произошел пожар в кафе.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Происшествие случилось 11 декабря на улице Волкова 12/1.

О ЧП в заведении «Старинные часы» в соцсетях сообщили местные жители. В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что пожар случился на площади в 15 квадратных метров.

— К тушению пожара было привлечено 20 спасателей и пять единиц спецтехники, — сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет.

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