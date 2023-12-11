17:25 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
На Северном в Ростове сгорело кафе
На Северном в Ростове-на-Дону произошел пожар в кафе.
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Происшествие случилось 11 декабря на улице Волкова 12/1.
О ЧП в заведении «Старинные часы» в соцсетях сообщили местные жители. В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что пожар случился на площади в 15 квадратных метров.
— К тушению пожара было привлечено 20 спасателей и пять единиц спецтехники, — сообщили в ведомстве.
Пострадавших нет.