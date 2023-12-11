17:52 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Мясо мертвых телят выдавали работникам фермы в счет зарплаты
Падеж скота на аграрном предприятии в Гомельской области скрывали, прикрываясь документами о вынужденной прирезке молодняка.
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Директор одного из филиалов ОАО «Калинковичирайагросервис» скрыл падеж не менее 42 телят и стал фигурантом уголовного дела.
В прокуратуре Калинковичского района возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий по ч.2 ст. 426 Уголовного кодекса.
«В ходе проверочных мероприятий в сфере сельского хозяйства установлено, что с 2021 в филиале пали не менее 42 телят, что по указанию директора было сокрыто путем оформления фиктивных актов вынужденной прирезки скота», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Причем, отметили в ведомстве, около 800 килограммов мяса умерших телят было реализовано работникам сельхозпредприятия в счет зарплаты на общую сумму в 2,5 тысячи рублей.
Бригадиры, бухгалтеры и другие работники хозяйства рассказали заместителю районного прокурора о противоправных действиях директора сельхозпредприятия.
Калинковичская прокуратура обратила внимание, что в результате действия данного управленца был нанесен вред правам и интересам сотрудников филиала, а также государству и обществу.
«Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Калинковичский районный отдел Следственного комитета», — подытожили в пресс-службе.