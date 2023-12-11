18:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Три пункта временного размещения развернут в Тулуне на случай ухудшения обстановки
В городе введен отдельный режим повышенной готовности из-за поломки котельной.
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В Тулуне, где идет ремонт котельной и с 11 декабря введен отдельный режим повышенной готовности, работает министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин. Технологические нарушения на объекте продолжают устранять, в настоящее время завершен ремонт на котле № 3, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.
В работе в настоящее время задействованы все три котла. Температура теплоносителя на выходе из котельной увеличивается, осуществляется мониторинг за ситуацией, пока параметры не выйдут на нормативные.
Были проведены поквартирные обходы тулунчан. Если обстановка ухудшится, будут развёрнуты три пункта временного размещения: в школах № 1 и № 2 и в аграрном техникуме города. Ситуацию контролирует министерство жилищной политики и энергетики региона.
Напомним, что жители микрорайона Угольщиков Тулуна начали замерзать в своих домах. На это они пожаловались главе региона Игорю Кобзеву в его Telegram-канале. В администрации МО провели экстренное совещание, на котором рассмотрели вопрос работы котельной. Там 9 декабря была снижена температура теплоносителей. Причиной стала разбалансировка двигателя дымососа котла № 2.
Добавим, что утром 11 декабря в Тулуне ввели режим повышенной готовности. Причиной стали ремонтно-восстановительные работы на котельной микрорайона Угольщиков.
В то же время прокуратура начала проверку по факту выхода из строя и ремонта котельного оборудования, введения режима повышенной готовности. Правоохранители устанавливают причины и условия произошедшего.