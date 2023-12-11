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Главные новости к вечеру 11 декабря
18:15 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Две маршрутки столкнулись в центре Минска, пассажиры получили травмы

Несколько человек пострадали в столкновении двух маршруток в центре Минска.

Источник: t.me/s/gaiminsk

Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

«Сегодня около 16:00 60-летний водитель, управляя маршрутным такси Mercedes-Benz, двигался по проспекту Независимости со стороны площади Якуба Коласа в направлении улицы Козлова. На остановочном пункте вблизи дома № 43 он совершил наезд на другое маршрутное такси, которое остановилось для посадки и высадки пассажиров», — говорится в сообщении.

«В результате ДТП водитель и несколько пассажиров маршрутки получили травмы и были доставлены в учреждение здравоохранения», — добавили там.

На месте работают инспекторы и следственно-оперативная группа ГАИ.

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