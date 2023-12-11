МВД попросит суд выдворить из РФ семьи детей, забросавших снегом Вечный огонь

Инцидент произошел вечером 10 декабря. Его участниками стали трое несовершеннолетних школьников, двое из которых затушили снегом Вечный огонь на углу проспекта Ленина и проспекта 9-Мая в городе Красное Село. Однако горение огня впоследствии было оперативно восстановлено.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что в инциденте участвовало двое братьев 10-ти и 14-ти лет из одной семьи и 12-летний мальчик из другой, который и бросил снежок в Вечный огонь. Все — граждане государств ближнего зарубежья В ходе проверки выяснилось, что они проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ», — сообщила пресс-служба.
Отмечается также, что материалы полицейской проверки, а также «сами подростки и их родители переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий».
В ноябре Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии завел уголовное дело после того, как дети 10-ти и 11-ти лет затушили снегом Вечный огонь в Норильске. Дело открыто по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). За преступление, в том числе, можно получить штраф от 2 до 5 млн руб. или обязательные работы на срок до 480 часов или принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Дети тогда объяснили, что хотели проверить, можно ли потушить пламя снегом, сообщали СМИ.
Аналогичная ситуация произошла в декабре в Саратове. Там подростки 12-ти и 13-ти лет также забросали снегом Вечный огонь. Но следователи возбудили дело по статье о «надругательстве над телами умерших и местами их захоронения» (ч. 1 ст. 244 УК РФ). По ней предусмотрен штраф до 40 000 ₽ или обязательные работы на срок до 360 часов. Также суд может назначить исправительные работы на срок до года либо арест на срок до трех месяцев.