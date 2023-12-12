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09:56 (мск), источник: Ura.ru

В Перми с дороги в кювет слетел автобус. Видео

В микрорайоне Левшино в Перми с дороги в кювет улетел автобус. Об этом сообщили подписчики группы «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«От подписчиков. В Левшино за новыми домами автобус улетел в кювет», — написано в посте.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности о случившемся. После получения ответа новость будет дополнена.

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