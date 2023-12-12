05:08 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Экс-директору набережной в Комсомольске дали 8 лет за получение взятки
Суд ужесточил наказание по требованию прокурора.
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Бывшему директору набережной в Комсомольске-на-Амуре ужесточили наказание за получение взятки в размере 17 млн рублей. Если ранее Олег Чурсин был приговорен к 2 годам колонии строго режима, то теперь срок отбывания наказания увеличили до 8 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первый приговор за получение взятки в особо крупном размере вынес Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре в январе этого года. Тогда в ходе следствия было установлено, что бывший директор набережной получил от подрядчика, занимающегося ее реконструкцией, 17 млн рублей наличными.
— Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с взысканием штрафа в размере 17 млн рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 5 лет, — прокомментировали в прокуратуре Хабаровского края.
Однако прокурор с исходом дела не согласился. Посчитав наказание недостаточно строгим, он обжаловал приговор. Требование прокурора суд удовлетворил и усилил срок основного наказания до 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима.