Главное
Спецоперация на Украине
05:08 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Экс-директору набережной в Комсомольске дали 8 лет за получение взятки

Суд ужесточил наказание по требованию прокурора.

Источник: Соцсети

Бывшему директору набережной в Комсомольске-на-Амуре ужесточили наказание за получение взятки в размере 17 млн рублей. Если ранее Олег Чурсин был приговорен к 2 годам колонии строго режима, то теперь срок отбывания наказания увеличили до 8 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Первый приговор за получение взятки в особо крупном размере вынес Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре в январе этого года. Тогда в ходе следствия было установлено, что бывший директор набережной получил от подрядчика, занимающегося ее реконструкцией, 17 млн рублей наличными.
 — Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с взысканием штрафа в размере 17 млн рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 5 лет, — прокомментировали в прокуратуре Хабаровского края.
Однако прокурор с исходом дела не согласился. Посчитав наказание недостаточно строгим, он обжаловал приговор. Требование прокурора суд удовлетворил и усилил срок основного наказания до 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Большинство жителей Хабаровска пользуют
Чиновники Верхнебуреинского района стан
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта