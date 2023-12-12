07:16 (мск), источник: ТК Город
17-летний курьер мошенников задержан в Усть-Илимске
В Усть-Илимске по подозрению в мошенничестве задержан 17-летний парень. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает ИА «ТК Город».
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Как рассказали в региональном Следкоме, в ноябре молодой человек забрал 500 тысяч рублей у 65-летней местной жительницы, которая после телефонного звонка пыталась «спасти свою дочь» от ответственности за якобы совершенное ею ДТП.
«Следователями СК установлено, что молодой человек в одном из месенджеров вступил с неизвестными лицами в преступный сговор, где ему была отведена роль курьера. Подозреваемый должен был приезжать к гражданам и забирать у них денежные средства, полученные обманным путем, после чего переводить их на указанные сообщниками расчетные счета».
Как уточнили в полиции, «в тот же день по аналогичной схеме телефонные преступники» обманули 83-летнюю жительницу Усть-Илимска, лишившуюся 200 тысяч рублей. Ей аферисты рассказали легенду о том, что внучка сбила пешехода. Деньги у пенсионерки забирал тоже молодой парнишка.
Сейчас задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.