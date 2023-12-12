Над Белгородской областью сбили украинскую ракету «Точка-У»

«Сегодня в 5.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты “Точка-У”. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью», — говорится в сообщении.
В середине ноября ВСУ выпустили «Точку-У» по окраине белгородского поселка Ровеньки, в результате были повреждены семь домов, три автомобиля и предприятие, а также линия электропередач.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.