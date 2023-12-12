06:34 (мск), источник: © РИА Новости

Над Белгородской областью сбили украинскую ракету «Точка-У»

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украинская тактическая ракета «Точка-У» сбита над Белгородской областью дежурными средствами ПВО, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня в 5.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты “Точка-У”. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

В середине ноября ВСУ выпустили «Точку-У» по окраине белгородского поселка Ровеньки, в результате были повреждены семь домов, три автомобиля и предприятие, а также линия электропередач.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ЕС рассматривает Залужного и Буданова в качестве преемников Зеленского
Смена власти. Сигнал Путина вызвал тревогу на Западе
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта