Главное
Главные новости 12 декабря
12:56 (мск), источник: © РИА Новости

Виновные в инциденте с грамотами с символикой Украины хотят уволиться

ХАБАРОВСК, 12 дек — РИА Новости. Заведующий детским садом и инструктор по физкультуре сами написали заявления на увольнение после инцидента, где после соревнований детям выдали грамоты с символикой Украины, сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Источник: РИА "Новости"

Как накануне сообщили РИА Новости в городском управлении образования, грамоты с символикой Украины выдали детям в детском саду № 137. В учреждении проходили соревнования, в которых участвовали несколько детсадов. Мэр уточнил, что соревнования были по пионерболу.

Каждый готовил грамоты для воспитанников самостоятельно. Инструктор по физкультуре детского сада № 122 скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования. Грамоты в итоге были изъяты, начата проверка инцидента. В ведомстве заверили, что со всеми сотрудниками образовательных учреждений проведут беседы и экзамены по поводу знания российской символики.

«Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — написал Кравчук в своем Telegram-канале.

По словам мэра, проверка всех обстоятельств случившегося продолжается. Он отметил, что дети «невольно стали объектами информационного давления».

«Мною принято решение о проведении дополнительных мероприятий по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города Хабаровска», — заключил Кравчук.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленскому оказали теплый прием в США
Жителей Европы предупредили о масштабной угрозе
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
скандалы