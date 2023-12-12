Виновные в инциденте с грамотами с символикой Украины хотят уволиться

Как накануне сообщили РИА Новости в городском управлении образования, грамоты с символикой Украины выдали детям в детском саду № 137. В учреждении проходили соревнования, в которых участвовали несколько детсадов. Мэр уточнил, что соревнования были по пионерболу.
Каждый готовил грамоты для воспитанников самостоятельно. Инструктор по физкультуре детского сада № 122 скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования. Грамоты в итоге были изъяты, начата проверка инцидента. В ведомстве заверили, что со всеми сотрудниками образовательных учреждений проведут беседы и экзамены по поводу знания российской символики.
«Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — написал Кравчук в своем Telegram-канале.
По словам мэра, проверка всех обстоятельств случившегося продолжается. Он отметил, что дети «невольно стали объектами информационного давления».
«Мною принято решение о проведении дополнительных мероприятий по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города Хабаровска», — заключил Кравчук.