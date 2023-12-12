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08:46 (мск), источник: АиФ Челябинск

Ангар загорелся на территории оптовой базы в Златоусте

Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Крупный пожар произошёл 12 декабря на территории оптовой базы в Златоусте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Огонь охватил ангар с зерном и сеном. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

По данным ГУ МЧС, на месте работают 27 специалистов и шесть единиц техники. В настоящее время пожар удалось локализовать. Обновлено. В 9:32 в пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано. На место направлен дознаватель для установления причины возгорания.

Напомним, в минувшие выходные при тушении пожара в частном доме в Варне обнаружили тело 39-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Во время загрузки произошла ошибка.
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