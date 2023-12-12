07:28 (мск), источник: РИА Новости
Водителя, сбившего красноярского кадета, приговорили к колонии
Водитель, сбивший красноярского кадета, отправился в колонию на четыре года.
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КРАСНОЯРСК, 12 дек — РИА Новости. Сбивший два года назад красноярского кадета водитель отправился в колонию-поселение на четыре года, сообщает прокуратура Красноярского края.
В декабре 2021 года водитель ехал на своем автомобиле по транспортному проезду от улицы Малиновского к улице Молокова в Красноярске. Он сбил 16-летнего ученика кадетского корпуса, расположенного неподалеку. Водитель скрылся с места ДТП. Юношу нашли случайные прохожие в бессознательном состоянии и отправили в больницу с тяжкими телесными повреждениями. Водителя задержали на следующий день.
«Суд назначил виновному 4 года лишения свободы в колонии-поселении и лишение водительских прав сроком на 2 года. В пользу матери пострадавшего взыскан 1 миллион рублей компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что после прокурорского предостережения руководителю департамента горхозяйства Красноярска на опасном участке обустроен пешеходный тротуар и установлены фонари.