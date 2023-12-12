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07:28 (мск), источник: РИА Новости

Водителя, сбившего красноярского кадета, приговорили к колонии

Водитель, сбивший красноярского кадета, отправился в колонию на четыре года.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 12 дек — РИА Новости. Сбивший два года назад красноярского кадета водитель отправился в колонию-поселение на четыре года, сообщает прокуратура Красноярского края.

В декабре 2021 года водитель ехал на своем автомобиле по транспортному проезду от улицы Малиновского к улице Молокова в Красноярске. Он сбил 16-летнего ученика кадетского корпуса, расположенного неподалеку. Водитель скрылся с места ДТП. Юношу нашли случайные прохожие в бессознательном состоянии и отправили в больницу с тяжкими телесными повреждениями. Водителя задержали на следующий день.

В суде мужчина не признал вину — он говорил, что не увидел подростка, одетого в камуфляж. Также с его слов, он подумал, что ударился о ветку или камень и потому уехал. Удар был такой силы, что через разбитое лобовое стекло не было ничего видно.

«Суд назначил виновному 4 года лишения свободы в колонии-поселении и лишение водительских прав сроком на 2 года. В пользу матери пострадавшего взыскан 1 миллион рублей компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что после прокурорского предостережения руководителю департамента горхозяйства Красноярска на опасном участке обустроен пешеходный тротуар и установлены фонари.

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