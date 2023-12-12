Власти Тулуна рассказали о ситуации в городе после ЧП в котельной

Накануне стало известно о выходе из строя оборудования одной из котельных. Из-за проблем с отоплением температура в квартирах многих горожан (речь идет о домах на нескольких десятках улиц) опустилась до 11 градусов. Об истоках проблемы высказался губернатор Игорь Кобзев. Прокуратура организовала проверку. Свою версию случившегося представила мэрия.
Ко вторнику ситуацию в котельной микрорайона Угольщиков удалось стабилизировать. Последствия аварии устранены.
«Котельная подает тепло во все обслуживаемые микрорайоны», — сообщили в администрации города.
По информации мэрии, школы Тулуна из-за морозов работают дистанционно, детсады принимают воспитанников в режиме дежурных групп.