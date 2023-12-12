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07:33 (мск), источник: "Российская газета"

Власти Тулуна рассказали о ситуации в городе после ЧП в котельной

В Тулуне Иркутской области, где сложилась сложная ситуация из-за поломки оборудования котельной, решили не отменять режим повышенной готовности до отступления морозов.

Источник: AP 2023

Накануне стало известно о выходе из строя оборудования одной из котельных. Из-за проблем с отоплением температура в квартирах многих горожан (речь идет о домах на нескольких десятках улиц) опустилась до 11 градусов. Об истоках проблемы высказался губернатор Игорь Кобзев. Прокуратура организовала проверку. Свою версию случившегося представила мэрия.

Ко вторнику ситуацию в котельной микрорайона Угольщиков удалось стабилизировать. Последствия аварии устранены.

«Котельная подает тепло во все обслуживаемые микрорайоны», — сообщили в администрации города.

По информации мэрии, школы Тулуна из-за морозов работают дистанционно, детсады принимают воспитанников в режиме дежурных групп.

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