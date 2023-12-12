07:50 (мск), источник: Newslab.ru
«Жестко избивал»: в Красноярске дерзкий грабитель напал на 79-летнюю старушку
В Красноярске полицейские возбудили уголовное дело в отношении дерзкого грабителя, напавшего на пожилую женщину.
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В пресс-службе рассказали, что в конце ноября к ним поступило сообщение от жительницы Кировского района. Придя домой, она обнаружила свою 79-летнюю свекровь лежащей на полу. Из квартиры пропали ценные вещи — телевизор, ноутбук и сотовый телефон. При этом дверь была закрыта на ключ.
«Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали на улице ранее судимого 41-летнего красноярца. В его квартире полицейские обнаружили и изъяли похищенные вещи. Предварительно установлено, что мужчина встретил пожилую женщину на улице, дошел вместе с ней до ее дома, зашел в квартиру, где начал избивать. Когда бабушка упала на пол без чувств, злоумышленник прошел по комнатам, забрал технику и скрылся. При этом мужчина закрыл потерпевшую на ее же ключ», — рассказали в пресс-службе МВД.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». На время следствия его заключили под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Пенсионерка проходит лечение в больнице.