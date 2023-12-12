08:56 (мск), источник: Комсомольская правда
«Крики грудничка были слышны во всем подъезде»: в Миассе взломали дверь, чтобы попасть к плачущему младенцу
В Челябинской области спасатели взломали дверь, чтобы попасть к плачущему младенцу.
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В Миассе у матери забрали четырехмесячного ребенка. Для этого потребовалось взломать дверь.
Полицию и спасателей незадолго до полуночи вызвали соседи, которые не могли уснуть из-за детского плача.
— Крики грудничка были слышны во всем подъезде, но входную дверь никто не открывал, — рассказали в областной поисково-спасательной службе.
Спасатели с помощью специнструмента вскрыли дверь в квартиру. Оказалось, малыш был дома не один. Мать находилась рядом, но состоянием ребенка не интересовалась.
Соседи и близкие женщины рассказали, что та не в первый раз пренебрегает заботой о новорожденном, занимаясь решением личных проблем.
Ребенка в итоге забрали из квартиры сотрудники органов опеки.
— В настоящий момент решается его дальнейшая судьба и меры предупреждения подобных происшествий с родителями, — уточнили спасатели.