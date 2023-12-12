08:08 (мск), источник: Комсомольская правда
Погасите долг: лжеприставы в Приморье наживаются на доверчивых жителях
В Приморье мошенники зарабатывают деньги под видом судебных приставов.
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Мошенники продолжают использовать различные уловки, чтобы заполучить чужие деньги. В связи с этим служба судебных приставов Приморья просит жителей края быть более бдительными, ведь иногда аферисты могут написать от лица сотрудников ведомства. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В пресс-службе судебных приставов отметили, что ведомство не отправляет процессуальные документы с помощью электронной почты. Но не редко приморцы получают мошеннические письма с символикой ФССП России, в которых сообщается о том, что у человека якобы есть задолженность. Вместе с текстом обычно прикрепляются подозрительные ссылки, файлы или квитанции с указанием неизвестных счетов.
«При попытке получателя произвести оплату происходит списание иной суммы, а размер такого списания может в несколько раз превышать указанную в лжеуведомлении сумму “долга”. Также в этих письмах могут быть указаны меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов и имущества».
У судебных приставов есть только один официальный сайт, на котором можно узнать о своих задолженностях. Кроме того, уведомление об исполнительном производстве жителям отправляют обычной почтой или в личный кабинет на портал «Госуслуги».