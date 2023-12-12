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08:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Погасите долг: лжеприставы в Приморье наживаются на доверчивых жителях

В Приморье мошенники зарабатывают деньги под видом судебных приставов.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники продолжают использовать различные уловки, чтобы заполучить чужие деньги. В связи с этим служба судебных приставов Приморья просит жителей края быть более бдительными, ведь иногда аферисты могут написать от лица сотрудников ведомства. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

В пресс-службе судебных приставов отметили, что ведомство не отправляет процессуальные документы с помощью электронной почты. Но не редко приморцы получают мошеннические письма с символикой ФССП России, в которых сообщается о том, что у человека якобы есть задолженность. Вместе с текстом обычно прикрепляются подозрительные ссылки, файлы или квитанции с указанием неизвестных счетов.

«При попытке получателя произвести оплату происходит списание иной суммы, а размер такого списания может в несколько раз превышать указанную в лжеуведомлении сумму “долга”. Также в этих письмах могут быть указаны меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов и имущества».

У судебных приставов есть только один официальный сайт, на котором можно узнать о своих задолженностях. Кроме того, уведомление об исполнительном производстве жителям отправляют обычной почтой или в личный кабинет на портал «Госуслуги».

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