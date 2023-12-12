10:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Приморские педиатры объяснили, кто рискует заболеть коклюшем
В Приморье 90% пациентов, заболевших коклюшем, не были вакцинированы.
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В России, в том числе в Приморском крае, последние два месяца этого года зафиксирован рост заболеваемости коклюшем. Это острое инфекционное заболевание, которое поражает верхние дыхательные пути и отличается затяжным течением. Болеют дети, закрываются на карантин классы и детсадовские группы. Приморские педиатры уверяют, 90% заболевших не были вакцинированы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам специалистов детской поликлинике № 3, одним из основных способов защиты от коклюша является своевременная вакцинация детей. Первая доза вакцины ставится в три месяца, затем в четыре с половиной и шесть месяцев. Она входит в состав прививки АКДС, которая включена в нацкалендарь. А когда ребенку исполняется 18 месяцев, делается ревакцинация.
«А если привитый ребёнок всё же заболеет, то болезнь будет протекать без осложнений и намного легче. Помимо прививки надо также соблюдать простые правила — носить маски в многолюдных местах и не контактировать с окружающими, которые кашляют», — сказала врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники № 3 Ольга Картуха.
Специалисты подчеркивают, что вакцина от коклюша имеется сегодня во всех медучреждениях города и края.