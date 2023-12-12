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09:52 (мск), источник: Ura.ru

Во время морозов в Перми затопило улицу. Фото

В Перми на пересечении улиц Горького и Пермской произошла утечка водопровода. Из-за этого тротуар перед домом по улице Пермская, 38 почти полностью покрылся льдом, сообщает корреспондент URA.RU с места.

Источник: Ura.ru

«Пермская, 38. Все залило водой, видимо ночью, потому что почти застыло уже», — сообщает корреспондент. На месте работают сотрудники «Новогор-Прикамье».

Как сообщили в пресс-службе «Новогора», произошла утечка на водопроводе. Сейчас на месте работает бригада, специалисты ищут место локализации аварии. Также компания привезла трактор, который убирает наледь с тротуара.

Ранее специалисты министерства территориальной безопасности предупреждали жителей края, что из-за морозов будут чаще происходить аварии на системах ЖКХ и техногенных пожаров. Это связано с перегрузкой электросетей. Власти в регионе уже начали вводить режим повышенной готовности из-за экстремальных холодов.

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