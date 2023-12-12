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09:26 (мск), источник: Известия

В Москве приостановили выдачу прав и регистрацию авто из-за сбоя

В Москве из-за сбоя приостановлены регистрация автомобильных номеров и выдача водительских прав. Об этом 12 декабря сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Специалисты проводят работу по устранению причин сбоя. Ведомство сообщит дополнительно о возобновлении оказания услуг.

4 октября произошел технический сбой в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции. В ведомстве попросили граждан воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. Работа была оперативно восстановлена.

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