09:58 (мск), источник: Фонтанка
Масштабный сбой в Москве не коснулся петербургских МРЭО
В московской ГИБДД масштабный технический сбой. Однако в Петербурге водители и автовладельцы могут не беспокоиться.
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«МВД Медиа» утром 12 декабря проинформировало о «техническом сбое в работе информационных ресурсов». Ведутся работы по его устранению.
«Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено», — говорится в сообщении.
На работу петербургских МРЭО этот сбой, по данным «Фонтанки», не повлиял. Они функционируют в обычном режиме.
В октябре наблюдался федеральный сбой в базах ГИБДД России.