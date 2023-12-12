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09:58 (мск), источник: Фонтанка

Масштабный сбой в Москве не коснулся петербургских МРЭО

В московской ГИБДД масштабный технический сбой. Однако в Петербурге водители и автовладельцы могут не беспокоиться.

«МВД Медиа» утром 12 декабря проинформировало о «техническом сбое в работе информационных ресурсов». Ведутся работы по его устранению.

«Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено», — говорится в сообщении.

На работу петербургских МРЭО этот сбой, по данным «Фонтанки», не повлиял. Они функционируют в обычном режиме.

В октябре наблюдался федеральный сбой в базах ГИБДД России.

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