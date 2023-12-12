09:58 (мск), источник: АиФ Кубань
Что известно о смертельном ДТП легковушки и большегруза на Кубани?
В произошедшей 11 декабря в Крымском районе Краснодарского края аварии на месте скончались водитель — виновник ДТП и его пассажир.
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Что известно о смертельном ДТП легковушки и большегруза на Кубани?
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария с двумя погибшими произошла вечером 11 декабря в Крымском районе Краснодарского края.
Водитель на «Киа Маджентис» на автодороге А-146 Краснодар — Верхнебаканский превысил скорость, из-за чего вылетел на полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль Shacman.
Водитель — виновник ДТП и его пассажир скончались на месте.