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09:58 (мск), источник: АиФ Кубань

Что известно о смертельном ДТП легковушки и большегруза на Кубани?

В произошедшей 11 декабря в Крымском районе Краснодарского края аварии на месте скончались водитель — виновник ДТП и его пассажир.

Источник: ГУ МВД

Что известно о смертельном ДТП легковушки и большегруза на Кубани?

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария с двумя погибшими произошла вечером 11 декабря в Крымском районе Краснодарского края.

Водитель на «Киа Маджентис» на автодороге А-146 Краснодар — Верхнебаканский превысил скорость, из-за чего вылетел на полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль Shacman.

Водитель — виновник ДТП и его пассажир скончались на месте.

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