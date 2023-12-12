10:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Прокуратура Казани проверила информацию о падении лифта в высотке
Инцидент произошел вечером 9 декабря в доме № 11/2 по улице Генерала Махмута Гареева.
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Прокуратура Кировского района Казани проверила информацию о якобы падении лифта в высотке. Ранее о произошедшем сообщили очевидцы в одном из городских телеграм-каналов.
Как выяснилось, инцидент произошел вечером 9 декабря в доме № 11/2 по улице Генерала Махмута Гареева. При подъеме наверх случился сбой системы позиционирования. В связи с этим сработала система аварийного торможения лифта и грузоподъемник остановился на 17 этаже.
После этого лифт больше не двигался. В ведомстве пояснили, что все системы безопасности сработали в штатном режиме. При этом никакого падения не было. После получения сигнала аварийной остановки на место прибыл механик.
В настоящее время лифт отключен. В ближайшие дни будет проведена проверка электроники.
Напомним, в Татарстане на замену лифтов до 2025 года потратят более 1,7 миллиарда рублей.