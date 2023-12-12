Главное
Главные новости 12 декабря
10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокуратура Казани проверила информацию о падении лифта в высотке

Инцидент произошел вечером 9 декабря в доме № 11/2 по улице Генерала Махмута Гареева.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кировского района Казани проверила информацию о якобы падении лифта в высотке. Ранее о произошедшем сообщили очевидцы в одном из городских телеграм-каналов.

Как выяснилось, инцидент произошел вечером 9 декабря в доме № 11/2 по улице Генерала Махмута Гареева. При подъеме наверх случился сбой системы позиционирования. В связи с этим сработала система аварийного торможения лифта и грузоподъемник остановился на 17 этаже.

После этого лифт больше не двигался. В ведомстве пояснили, что все системы безопасности сработали в штатном режиме. При этом никакого падения не было. После получения сигнала аварийной остановки на место прибыл механик.

В настоящее время лифт отключен. В ближайшие дни будет проведена проверка электроники.

Напомним, в Татарстане на замену лифтов до 2025 года потратят более 1,7 миллиарда рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эдвард Мунк: Не стреляйте в художников, они умеют кричать
Военная спецоперация на Украине 12 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ