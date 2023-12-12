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10:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Купила квартиру и Mercedes-Benz: в Самаре завхоз провернула аферу с офисной бумагой на 24 млн рублей

В Самаре завхоз похитила у фирмы 112 тысяч пачек бумаги на 24 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре раскрыли аферу века. Завхоза одного из предприятий поймали на мошенничестве с офисной бумагой на 24 млн рублей. При этом она успела отмыть деньги и купить себе новое жилье и люксовый автомобиль.

Больше года воровала бумагу

Крупную аферу провернула главный специалист отдела хозяйственного обеспечения самарской организации. С мая 2020-го по октябрь 2021 года она похитила у фирмы 112 тысяч пачек офисной бумаги. Общая их стоимость превысила 24 млн рублей. После этого 30-летняя женщина легализовала деньги — купила квартиру и кроссовер Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC.

Все продала и сбежала

О махинациях завхоза стало известно правоохранителям. Они возбудили против нее уголовное дело по двум статьям: «Мошенничество в особо крупном размере» и «Отмывание денежных средств». Узнав, что ее могут привлечь к уголовной ответственности, женщина поспешила продать свое имущество по заниженной стоимости. После этого она сбежала. Найти ее не могут до сих пор.

— В ходе предварительного следствия обвиняемую объявили в международный розыск. В отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили на рассмотрение в Куйбышевский районный суд Самары. За мошенничество женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.

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