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Главные новости 12 декабря
10:13 (мск), источник: АиФ Кубань

В полиции Кубани предупредили о волне взломов аккаунтов в мессенджерах

За первые дни декабря зарегистрировано не менее 50 доменов для кражи учетных записей.

Источник: Luis Villasmil/СС0

В полиции Краснодарского края предупредили о волне взломов учетных записей в мессенджерах, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

За первые дни декабря зарегистрировано не менее 50 доменов для кражи учетных записей.

А также более 20 активных сайтов с различными легендами о голосовании в конкурсах, которые вели на ресурсы с фишинговыми формами для авторизации. Мошенники чаще используют темы семьи, бизнеса, профессиональных навыков.

Правоохранители рекомендуют включить все инструменты безопасности в мессенджерах, в том числе двухфакторную идентификацию и виртуальный пароль, не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать и не вводите на подозрительных ресурсах коды из смс и push-уведомлений.

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