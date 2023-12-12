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Главные новости 12 декабря
10:38 (мск), источник: АиФ Хабаровск

«Работодатель» обманул хабаровчанина на курс обучения за 28 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Freepik

В Хабаровске 51-летний мужчина, ищущий работу, стал жертвой мошенников: «работодатель» обманул его под предлогом прохождения курса обучения за 28 тысяч рублей, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Житель Железнодорожного района увидел объявление о поиске водителя для работы вахтовым методом в приложении. Он перешел по ссылке, заполнил анкетные данные, после чего ему позвонила женщина, сказала, что нужно пройти медкомиссию и отправить дополнительные документы. Мужчина выполнил эту просьбу. После этого ему пришла ссылка для прохождения дистанционного обучения, якобы обязательного для всех новых сотрудников.

Пройдя по ссылке, мужчина обнаружил, что обучение платное, и нужно перевести 28 тысяч рублей. Он перевел деньги, и на этом «трудоустройство» окончилось. Поняв, что стал жертвой преступников, мужчина обратился в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Если вы ищете работу через сайты в интернете, и вам предлагают что-либо оплатить, даже оговаривая, что деньги потом вернут, как следует подумайте перед тем, как переводить деньги. Все сервисы обучения у настоящих, а не мошеннических, работодателей бесплатны для соискателей», — сказал заместитель начальника УМВД по Хабаровску Сергей Ткаченко.

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