10:53 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Женщина пострадала из-за столкновения двух автобусов в Нижнем Новгороде
Ее госпитализировали в больницу № 13.
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На улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде около 19:30 11 декабря произошло ДТП с двумя городскими автобусами. Подробности аварии рассказали в УГИБДД по региону.
Известно, что пострадала женщина. Ее госпитализировали в больницу № 13. Также был травмирован водитель одного из автобусов. Его осмотрели на месте и отпустили.
По информации УГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель ЛиАЗа не выбрал безопасную скорость движения, поэтому въехал в стоящий впереди на красном светофора ПАЗ.