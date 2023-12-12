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Главные новости 12 декабря
10:53 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Женщина пострадала из-за столкновения двух автобусов в Нижнем Новгороде

Ее госпитализировали в больницу № 13.

На улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде около 19:30 11 декабря произошло ДТП с двумя городскими автобусами. Подробности аварии рассказали в УГИБДД по региону.

Известно, что пострадала женщина. Ее госпитализировали в больницу № 13. Также был травмирован водитель одного из автобусов. Его осмотрели на месте и отпустили.

По информации УГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель ЛиАЗа не выбрал безопасную скорость движения, поэтому въехал в стоящий впереди на красном светофора ПАЗ.

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