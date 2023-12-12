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11:03 (мск), источник: Фонтанка

Женщина с «синдромом Плюшкина» умерла от холода в контейнере в Петербурге

Тело женщины с признаками обморожения нашли в контейнере в Петербурге.

Тело пожилой женщины нашли в контейнере для хранения вещей в Красногвардейском районе. Она замерзла.

Скорую и полицию на Хасанскую улицу вызвали накануне около девяти вечера сотрудники автобусного парка, стало известно «Фонтанке» 12 декабря. К ним, по предварительной информации, прибежала женщина с просьбой о помощи маме, которой стало плохо.

Когда на место прибыл наряд, то нашли в контейнере за автобусным парком тело 70-летней женщины. Выяснилось, что она жила в контейнера вместе с дочерью. У женщин есть квартиры на Индустриальном проспекте, но они, по предварительной информации, обе страдают «синдромом Плюшкина». И забили жилплощадь вещами, которые нашли на улице. Пара сняла контейнер для хранения вещей и стала забивать его вещами. Параллельно они переселились туда. С приходом холодов пожилая женщина стала мерзнуть, а потом заболела. Накануне ей стало плохо.

Тело погибшей с признаками обморожения увезли в морг для установления причины смерти.

Пенсионерка работала с 2000 года в научно-исследовательском институте. В 2017 году её назначили заведующей бюро пропусков. Но, похоже, к ее работе были претензии, так как после нескольких дисциплинарных взысканий женщину уволили за повторное нарушение порядка хранения и обращения со служебными документами и бланками строгой отчётности. А также отказ от прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности.

Она подала в суд с требованием восстановить её в должности, проиграла.

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