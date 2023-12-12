Петарда взорвалась в руках у мальчика в Лепельском районе

Инцидент произошел около восьми часов вечера 11 декабря. Мальчик во время движения по улице заметил на дороге петарду и решил ее поднять. Спустя какое-то время подросток поджег ее, а поскольку он не успел выбросить пиротехническое изделие, оно сработало у него в руке.
Пострадавшего доставили в хирургическое отделение районной больницы с термическими ожогами правой кисти.
МЧС напоминает, что петарды и другие пиротехнические изделия в руках у детей, подростков и даже взрослых способны привести к печальным последствиям: травмы и ожоги рук, лица, глаз и органов слуха. Кроме того, использование таких изделий рядом со зданиями или горючими материалами может вызвать пожар. Петарда способна попасть на чей-либо балкон или же одежду.
Спасатели призывают граждан не выяснять, почему устройство не сработало, — это особенно опасно.
Приобретать пиротехнические изделия следует только в официальных торговых точках, которые имеют все необходимые документы, подтверждающие соответствие товара предъявляемым требованиям. Пиротехнику нельзя использовать в помещениях, исключение — имеющие специальную отметку изделия, в частности, бенгальские огни. Ни в коем случае нельзя направлять ракетницы и другие изделия в сторону людей. Запускать фейерверки и другую пиротехнику необходимо лишь на открытом пространстве вдали от домов и строений. Взрослые должны сами соблюдать правила безопасности и пояснять их своим детям.