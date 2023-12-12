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Главные новости 12 декабря
11:34 (мск), источник: АиФ Красноярск

Сумма ущерба пайщикам агрохолдинга Гольдмана увеличилась до 1,3 млрд руб

На имущество скрывающегося красноярского бизнесмена и экс-депутата наложен арест на сумму 1 млрд рублей.

Источник: Reuters

На имущество романа Гольдмана наложен арест на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в МВД.

Замначальника ГУ МВД России по красноярскому краю генерал-майор юстиции Руслан Северин встретился с инициативной группой пайщиков кооператива Гольдмана. На сегодня от пайщиков принято более 1 тысячи заявлений. Сумма ущерба составляет более 1,3 млрд рублей. Обзее число вкладчиков — 2,5 тысячи человек.

По ходатайству следователей регионального МВД был наложен на имущества холдинга на сумму 1 млрд рублей. Арестованы 383 объекта недвижимости, 136 единиц автомототехники.

Полицейские взаимодействуют с органами власти с целью возможного финансового оздоровления и стабилизации ситуации с целью недопущения банкротства предприятий, входящих в холдинг.

Продолжает работу масштабная следственно-оперативная группа. Ранее сообщалось о том, что Гольдман может находиться в Турции.

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