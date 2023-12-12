11:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Власти разыскивают спасших на пожаре детей жителей Иркутска
Инцидент случился в 1-м Советском переулке 11 декабря.
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Мать, отец и ребенок погибли на пожаре в 1-м Советском переулке в Иркутске накануне, 11 декабря. Двоих детей удалось спасти неравнодушным гражданам. Сейчас ребята находятся в больнице: медики делают все для восстановления их здоровья. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Telegram-канал мэра Иркутска Руслана Болотова (18+).
К слову, детей удалось спасти благодаря соседке и двум мужчинам, которые оказались недалеко от бывшего общежития.
«Они не остались в стороне, а бросились на помощь. Ребятишек пыталась спасти мама. Для этого ей пришлось принять непростое решение… Парни поймали малышей, падающих с пятого этажа, растяжками. Сейчас мы пытаемся разыскать героев, чтобы поблагодарить их лично», — рассказал Руслан Болотов.
Власти города выразили искренние соболезнования близким и родным погибших. Сейчас сотрудники комитета по социальной политике городской мэрии курируют состояние детей в больнице. Ими был организован сбор необходимых вещей. Также специалисты администрации Ленинского округа активно помогают в решении разных вопросов. Органы опеки решают вопрос о передаче детей родственникам: уже связались с братом погибшей.
В настоящий момент специалисты устанавливают причину случившегося. Основная версия — к возгоранию могло привести короткое замыкание.