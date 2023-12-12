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Главные новости 12 декабря
11:30 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Красноярцев предупредили о новогодних схемах мошенников

О новой схеме предупредили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Источник: Freepik

Мошенники активизировались накануне Нового года, о чем красноярцев предупредили в полиции. Оказалось, что в этом году мошенники начали рассылать розыгрыш билетов на концерты, а также на «Кремлевскую елку».

В рассылке есть ссылка, по которой нужно перейти, чтобы участвовать в ложном розыгрыше. На сайте требуется ввести персональные данные и банковские реквизиты, чтобы оплатить комиссию. На самом же деле, со счетов списывают все деньги и воруют их.

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