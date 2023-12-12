11:30 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Красноярцев предупредили о новогодних схемах мошенников
О новой схеме предупредили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мошенники активизировались накануне Нового года, о чем красноярцев предупредили в полиции. Оказалось, что в этом году мошенники начали рассылать розыгрыш билетов на концерты, а также на «Кремлевскую елку».
В рассылке есть ссылка, по которой нужно перейти, чтобы участвовать в ложном розыгрыше. На сайте требуется ввести персональные данные и банковские реквизиты, чтобы оплатить комиссию. На самом же деле, со счетов списывают все деньги и воруют их.