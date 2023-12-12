11:26 (мск), источник: АиФ Иркутск
В лицее Калининграда муж избил жену, с которой делит сына
Семейные конфликты во время развода — не такая уж редкость. Но в Калининграде муж избил жену, прилетевшую из Иркутска на суд прямо в школе, на глазах сына.
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Мужчина резко отталкивает женщину, бьёт её. Защищая её, на него с кулаками набрасывается мальчишка — школьник. Его он тоже отпихивает, потом тащит за собой. Наконец, в семейные разборки в фойе школы вмешиваются охранники. Всё это происходит в калининградском лицее и попадает на камеры. Выясняется, что семья из Иркутска. В МВД по этому поводу уже начались разбирательства. Что же произошло в школе на самом деле? Подробности — у irk.aif.ru.
«Приезжие делят ребёнка»
Видео с дракой в калининградском лицее разошлось по всем пабликам. «Приезжие делят ребёнка», — сделали вывод горожане. И они правы. Об обстоятельствах семейной драмы нам рассказала мама мальчика Екатерина.
«Мы жили в Иркутске, когда два года назад муж решил, что надо попытать счастья и переехать в Калининград, — рассказывает АиФ-Иркутск Екатерина. — Я согласилась, почему бы и нет? Но прожили на Балтике только несколько месяцев, климат сложный, вернулись назад. А вот бабушке детей там понравилось, она осталась. И мы начали часто летать туда — сам Глеб надолго, да и мы все — то семейством на лето, то на Новый год. Пока однажды, весной 2023 года, прилетев в Иркутск, он не заговорил о разводе. И поставил условие — дети улетают с ним к бабушке».
В семье Калиновских (фамилия изменена в соответствии с требованиями российского законодательства — ред.) к тому времени росли двое общих детей — девятилетний Ярослав и трехлетняя Инна (имена изменены) и старшие дети Екатерины от первого брака.
«Как это — отдать детей?! — возмущается Екатерина. — Конечно, с кем останутся они после расставания родителей, решает суд. Но я посчитала, что мы цивилизованные люди, нам нельзя подвергать детей стрессам. Что семью не склеишь, было уже понятно, ну что ж. Я согласилась, что старший сын может на лето съездить с отцом к бабушке. Правда, мальчик передумал и в день отлёта уже не хотел никуда ехать. Но муж настоял на своём. В предельно жёсткой форме».
Так летом 2023 года маленький Ярослав оказался в Калининграде, у отца и бабушки.
«Муж (а Калиновских до сих пор не развели — ред.), не давал мне нормально поговорить с ребёнком, — говорит Екатерина. — Блокировал звонки. А в середине июня потребовал забрать сына, которому постоянно “скучно”. Я сорвалась, буквально на следующий день прилетела в Калининград. Благо, у меня небольшой бизнес, есть деньги на перелёты. Но сына так и не увидела! Обратилась в полицию — сказали, что помочь не могут, потому что мы не разведены, а сын находится с отцом. Через несколько дней я улетела домой, к малышке-дочери. В Иркутске подала на развод, но потом слушания по просьбе мужа перенесли в Калининград».
И уже было понятно, что расстаться друзьями с Глебом не выйдет от слова совсем. Сын уже учился в лицее в Калининграде, а сама Екатерина боялась, что муж попробует отнять и дочку. Правда, того, что произошло потом, и вовсе никто не ожидал.
Ударил по голове
«22 ноября я прилетела на суд в Калининград, во время заседания просила помочь мне встретиться с сыном, которого не видела уже полгода, — рассказывает Екатерина. — Даже судья обратилась к “мужу”, на каком основании он не дает мне увидеть ребенка. Со стороны “мужа” был отказ, все вопросы к его адвокату. Заседание в очередной раз перенесли, в связи с новой пропиской мужа. Дело в том, что органы опеки, прежде чем дать согласие на проживание с отцом или матерью, обязаны выяснить условия. И вот это выяснение, по разным адресам, идёт уже давно».
После суда Екатерина приехала в школу, чтобы поговорить с учителем сына. Не вышло. Увидев Ярослава на уроке, вызвала мальчика в коридор — пообщаться. Но вместе им удалось провести лишь около часа.
«Сын очень хотел провести со мной хотя бы вечер, — говорит Екатерина. — Мы договорились, что он спросит у папы или бабушки, кто за ним придет и вместе поедем где-нибудь посидим. Скандала я не хотела. Когда мы вышли в фойе, “муж”, увидев, что ребенок со мной, начал его силой вытаскивать из школы, я попросила оставить ребенка в покое и дать ему одеться. После “муж” напал на меня и несколько раз ударил по голове. Ребенок плакал, кричал, бил отца кулаками, просил не трогать маму, что никуда с ним не поедет. Глеб в ярости пнул меня в живот, я упала. Его не останавливали ни камеры, ни свидетели. Охранник школы меня защищал, оттаскивал его от меня, вызвал полицию и скорую помощь, так как мне и ребенку было плохо, у него порок сердца, нельзя нервничать».
Скорую отец с сыном не дождались, мальчика увели.
«Я на ногах не стояла, меня отправила в травмпункт. Там мне диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки тазобедренного сустава и руки, множественные поверхностные травмы головы и ушибы, кровоподтёк глаза», — рассказывает Екатерина.
После судмедэкспертизы она улетела в Иркутск — там ждала младшая дочь. Теперь её задача — вернуть Ярослава домой.
Отец ответит за побои
Бракоразводный процесс Калиновских ещё будет продолжаться. Одновременно супруга Екатерины будут судить за побои. Пока речь идёт о штрафе. В деле разбирались сотрудники ПДН.
«Как установлено в ходе проверки, 22 ноября в стенах учебного заведения на ул. Баграмяна, злоумышленник несколько раз ударил женщину, — сообщают в МВД по Калининградской области. — Конфликт развернулся на глазах их общего ребёнка, мальчика 2014 г.р., который в настоящее время проживает с отцом. Мать несовершеннолетнего в тот же день написала заявление о привлечении агрессора к ответственности за совершение противоправных действий».
В Иркутске поддержать Екатерину решил ангарский депутат Андрей Болгов.
«Я сделал депутатские обращения в несколько инстанций. Ответы пока не получил, но реакция органов уже есть. Надеюсь, что получится защитить женщину», — говорит он.
Разводы родителей — всегда трагедия для детей. Но нельзя допускать, чтобы она достигала такого накала.