11:29 (мск), источник: Комсомольская правда
«Пенек и ветки вместо памяти»: жительница Красноярского края обвинила чиновников в краже родовой елки
В Шарыповском районе чиновники спилили елку с частной территории.
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В Шарыповском районе Красноярского края местные власти срубили чужую елку для украшения городской площади к Новому году. Такое сообщение на свой сайт получил Илья Зайцев, депутат регионального парламента.
По словам жительницы района, елку срубили на частной территории в поселке Горячегорск, чтобы установить ее на городской площади в Шарыпове. Рабочие посреди дня приехали к участку женщины, разобрали часть забора и спилили дерево, несмотря на все протесты.
«Елка была нашим родовым деревом, которую еще садила наша ныне покойная бабушка, ребенок Великой Отечественной войны. <…> Этим поступком они нанесли нам моральный вред, так как это было не просто дерево, а память о нашей бабушке», — пишет женщина.
Также она уверяет, что в администрации города внятно объяснить причины такого поступка не смогли. В итоге Зайцев связался с главой поселка, в котором проживает потерпевшая.
— Его объяснения, честно говоря, так себе. Глава поселка рассказал, что «дерево было сильно высоким и представляло опасность, а соседи жаловались, что при ветре елка сильно скрипит». Вот он и попросил власти города найти подрядчика и ее спилить, — написал депутат в своем телеграм-канале.
Отмечается, что собственников участка никто не предупреждал о таких действиях. От красивого родового дерева остался лишь пенек да разбросанные ветви во дворе.
Кстати, не так давно на одном из местных телеканалов вышел репортаж об установке 20-метровой елки на центральной площади Шарыпова. Судя по кадрам — это, возможно, та самая елка из Горячегорска.
Также Зайцев опубликовал смету на обустройство новогоднего городка в Шарыпово. В документе написано, что всего предусмотрено приобретение двух елок — каждая по 30 тысяч рублей.
— Но одну уже точно не покупали, а срубили на частном участке, — говорит депутат.
В конце ноября похожая история произошла в городе Миньяре (Челябинская область). Местных чиновников обвинили в том, что они без согласия владельца спилили елку с садового участка.
Тогда женщина сообщила, что у дерева была своя история. Его посадил муж Елены с отцом в 1982 году, когда он пошел в первый класс. Ель росла на участке 41 год.