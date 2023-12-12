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11:17 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Во время пожара в Кличевском районе погибла пенсионерка

12 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Во время пожара в Кличевском районе погибла пенсионерка, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Источник: Соцсети

О пожаре в деревне Малая Ольса Кличевского района 11 декабря в 23.35 сообщил дежурный РОВД.

К моменту прибытия спасателей к месту ЧП дом горел открытым пламенем. Соседи сообщили о том, что внутри может быть человек.

Работники МЧС в горящем жилом помещении на кровати обнаружили тело хозяйки. Женщина 65 лет проживала в доме одна.

Огонь уничтожил кровлю, перекрытие и имущество внутри дома. Устанавливаются причины произошедшего.

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