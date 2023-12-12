11:17 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Во время пожара в Кличевском районе погибла пенсионерка
12 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Во время пожара в Кличевском районе погибла пенсионерка, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
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