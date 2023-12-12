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11:59 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ

В Северо-Казахстанской области сгорел акимат

Петропавловск. 12 декабря. КазТАГ — В Северо-Казахстанской области сгорел акимат, сообщает Петропавловск.news.

Источник: КазТАГ

«В селе Воскресеновка Мамлютского района Северо-Казахстанской области горит акимат», — говорится в материале.

В ночь на 12 декабря произошел пожар. Из-за него населенный пункт Воскресеновки полностью обесточен.

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