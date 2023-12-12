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11:34 (мск), источник: Комсомольская правда

«Задел и протащил несколько десятков метров»: на уфимском проспекте Октября в ДТП погибла пенсионерка

В Уфе грузовик задавил насмерть 75-летнюю женщину.

Источник: ГИБДД Башкирии

Вчера днем, 11 декабря, на уфимском проспекте Октября в ДТП погибла пенсионерка. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Трагедия случилась около остановки общественного транспорта «Юрюзань». 61-летний мужчина за рулем грузовика «Луидор» задним ходом задел женщину 75 лет и протащил несколько десятков метров. В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована. Через два часа она скончалась от полученных увечий в медучреждении.

По факту аварии было начато разбирательство.

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