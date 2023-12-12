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11:49 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Белорусский пограничник погиб на границе с Украиной в Ельском районе

ГПК сообщил о погибшем белорусском пограничнике на границе с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Мозырского погранотряда сообщили о гибели белорусского пограничника. Предположительно, военнослужащий совершил суицид, сообщается на официальном сайте Госпогранкомитета.

Как заявили в Мозырском пограничном отряде, 11 декабря в Ельском районе на территории пограничной заставы «Роза Люксембург» обнаружили тело военнослужащего с признаками самоубийства. Уточняется, что погиб военнослужащий 2003 года рождения, которого призвали на срочную службу в армию в мае 2023-го. Погибший проходил службу в Мозырском погранотряде.

— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины случившегося устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе.

В свою очередь, руководство Госпогранкомитета и командование Мозырского погранотряда выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

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