11:49 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Белорусский пограничник погиб на границе с Украиной в Ельском районе
ГПК сообщил о погибшем белорусском пограничнике на границе с Украиной.
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В пресс-службе Мозырского погранотряда сообщили о гибели белорусского пограничника. Предположительно, военнослужащий совершил суицид, сообщается на официальном сайте Госпогранкомитета.
Как заявили в Мозырском пограничном отряде, 11 декабря в Ельском районе на территории пограничной заставы «Роза Люксембург» обнаружили тело военнослужащего с признаками самоубийства. Уточняется, что погиб военнослужащий 2003 года рождения, которого призвали на срочную службу в армию в мае 2023-го. Погибший проходил службу в Мозырском погранотряде.
— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины случившегося устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе.
В свою очередь, руководство Госпогранкомитета и командование Мозырского погранотряда выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.