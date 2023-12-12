12:01 (мск), источник: Комсомольская правда
«Мать кричала: “спасите детей!”: стали известны подробности страшного пожара, в котором погибла семья из Иркутска
Администрация Иркутска ищет женщин и мужчин, спасших двух детей на пожаре.
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— Вечером с верхних этажей неожиданно начали доноситься стук и женский крик: «Помогите, спасите, люди!», — вспоминает события вечера 11 декабря жительница дома в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. — За считанные минуты люди выбежали на улицу. Оказалось, что горела квартира на пятом этаже, а из окна о помощи просила 26-летняя женщина. Главное, чего она хотела, чтобы спасли детей…
По словам Олеси Комиссаровой, соседи за считанные минуты приняли решение растянуть под окнами ткань. Около пяти человек держали покрывало, чтобы поймать малышей. Оказавшись в ловушке, напуганная мать понимала — медлить нельзя. Сначала она выбросила из окна младшенького — четырехлетнего мальчишку, а затем и семилетнюю девочку. Только после — прыгнула сама… но выдержать вес взрослого человека, падающего с высоты около 15 метров, не под силу даже крепким мужчинам. Полученные женщиной травмы оказались несовместимыми с жизнью.
— Так как я живу на первом этаже, детишек принесли ко мне, — продолжает говорить Олеся Комиссарова. — До приезда скорой им оказали первую помощь, одели и укутали в одеяла. У них был ссадины, синяки, но в целом они выглядели нормально. Девочка рассказала, что мама разбудила их ночью и велела срочно вставать с кровати.
— Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в 1-ом Советском переулке поступило в пожарно-спасательную службу города в 22:31, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. — К месту пожара были направлены шесть пожарных расчётов. До их прибытия из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек. Открытый огонь был ликвидирован в течение часа.
Маленьких брата и сестру с травмами госпитализировали в больницу.
— Врачи делают всё, чтобы восстановить их здоровье. Сейчас ребятишки в реанимации под круглосуточным наблюдением, но прогнозы — благоприятные, — поделился в соцсетях мэр Иркутска Руслан Болотов. — Органы опеки работают по вопросу передачи детей родственникам — связались с братом погибшей.
Следователи СУ СК России по Иркутской области завели уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Правоохранители допросили свидетелей и очевидцев, осмотрели квартиру, где произошёл пожар. Прокуратура Ленинского района проконтролирует ход и результаты расследования.