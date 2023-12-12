11:45 (мск), источник: РИА Новости
Аксенов назвал число заявлений о компенсациях из-за шторма в Крыму
Аксенов: почти 400 тысяч заявлений о компенсации ущерба от шторма подано в Крыму.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Заявления о выплате компенсаций за частичную или полную потерю имущества, а также потери в связи с отсутствием электроэнергии ко вторнику подали 386 тысяч жителей Крыма, 120 тысяч заявлений уже рассмотрели комиссии, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«На сегодняшний день 386 тысяч человек подали заявления на компенсацию, комиссии отработали 120 тысяч в плане подтверждения — есть случаи, где не подтверждается. Закончим до 20 декабря обходы всех пострадавших», — сказал журналистам Аксенов.
Ранее он сообщал, что финансовая помощь на одного человека составит от 100 тысяч рублей в случае полной потери имущества, 50 тысяч рублей — при его частичной утрате. Лица, у которых нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По 7 тысяч рублей за квадратный метр на восстановление и ремонт жилья получат собственники жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах.
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