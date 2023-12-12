На следующий день после приговора суда мужчина совершил убийство в Шымкенте

«С. Будучи осужденным 11 сентября к наказанию в виде ограничения свободы, 12 сентября на почве ревности нанес несколько ударов по голове потерпевшего Н. С., что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, затем повлекшее по неосторожности смерть последнего», — говорится в сообщении.
Он обвиняется по статье 106 часть 3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Прокурор запросил назначить мужчине 10 лет тюрьмы. Сам подсудимый попросил дать минимальное наказание, так как у него не было умысла причинять тяжкого вреда здоровью потерпевшего, так как действовал в рамках самообороны.
«Подсудимый не осознал тяжесть совершенного преступления, не раскаялся в содеянном, он был днем ранее осужден за совершение аналогичного тяжкого преступления, однако для себя положительных выводов не сделал и повторно совершил тяжкое преступление, мнение представителя потерпевшего о назначении строгого наказания», — заявили в суде.
Приговором окончательно назначено 10 лет лишения свободы.