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12:32 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ

На следующий день после приговора суда мужчина совершил убийство в Шымкенте

Шымкент. 12 декабря. КазТАГ — На следующий день после приговора суда мужчина совершил убийство в Шымкенте, сообщает пресс-служба городского суда.

«С. Будучи осужденным 11 сентября к наказанию в виде ограничения свободы, 12 сентября на почве ревности нанес несколько ударов по голове потерпевшего Н. С., что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, затем повлекшее по неосторожности смерть последнего», — говорится в сообщении.

Он обвиняется по статье 106 часть 3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Прокурор запросил назначить мужчине 10 лет тюрьмы. Сам подсудимый попросил дать минимальное наказание, так как у него не было умысла причинять тяжкого вреда здоровью потерпевшего, так как действовал в рамках самообороны.

«Подсудимый не осознал тяжесть совершенного преступления, не раскаялся в содеянном, он был днем ​​ранее осужден за совершение аналогичного тяжкого преступления, однако для себя положительных выводов не сделал и повторно совершил тяжкое преступление, мнение представителя потерпевшего о назначении строгого наказания», — заявили в суде.

Приговором окончательно назначено 10 лет лишения свободы.

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