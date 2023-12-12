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12:05 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе членов организованной группы отправили в колонию за хищение у пенсионеров более 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что участники организованной группы звонили гражданам, представлялись следователями и вводили их в заблуждение, сообщая ложные сведения о том, что их родственники попали в ДТП и для освобождения их от уголовной ответственности необходимо заплатить деньги. Подсудимые встречались с пенсионерами, которые передавали им свои сбережения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Таким образом члены ОПГ обманули пятерых граждан. Их незаконные действия были пресечены сотрудниками органов внутренних дел. По итогам рассмотрения материалов дела суд признал злоумышленников виновными и приговорил их к двум, трем и трем с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Расследование уголовного дела в отношении других членов преступной группы продолжается.

Как сообщалось, за прошедшую неделю доверчивые крымчане отдали дистанционным мошенникам 19,5 миллионов рублей, жертвами аферистов стали 57 человек.

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