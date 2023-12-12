В Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров

«Установлено, что участники организованной группы звонили гражданам, представлялись следователями и вводили их в заблуждение, сообщая ложные сведения о том, что их родственники попали в ДТП и для освобождения их от уголовной ответственности необходимо заплатить деньги. Подсудимые встречались с пенсионерами, которые передавали им свои сбережения», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Таким образом члены ОПГ обманули пятерых граждан. Их незаконные действия были пресечены сотрудниками органов внутренних дел. По итогам рассмотрения материалов дела суд признал злоумышленников виновными и приговорил их к двум, трем и трем с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
Расследование уголовного дела в отношении других членов преступной группы продолжается.
Как сообщалось, за прошедшую неделю доверчивые крымчане отдали дистанционным мошенникам 19,5 миллионов рублей, жертвами аферистов стали 57 человек.