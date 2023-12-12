12:17 (мск), источник: МК.RU Крым
В Крыму все дома освободили от воды после «шторма века»
В Крыму от воды освободили все дома, подтопленные после «шторма века».
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Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его информации, во всех жилых домах, которые подтопило после сильнейшего урагана в Крыму, воды уже нет.
«На данный момент продолжается только отвод воды с территории Прибрежного по вырытому каналу», — сказал Аксенов, уточнив, что в селе Прибрежном подтоплено несколько дворов.