В Фергане мужчина нанес ножевое ранение главврачу

11 декабря в Кувасайском городском медицинском объединении произошел конфликт между гражданином Н. А. и главврачом Х. Н. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ферганской области.
Во время ссоры Н. А. ударил Х. Н. ножом.
В результате Х. Н. получил тяжелые телесные повреждения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «л» части 2 статьи 104 УК РУз (Умышленное тяжкое телесное повреждение с применением оружия).
Подозреваемый Н. А. задержан в процессуальном порядке..Отмечается, что расследование данного уголовного дела находится под контролем областного УВД.