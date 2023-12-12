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12:47 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Фергане мужчина нанес ножевое ранение главврачу

Между посетителем Кувасайского городского медицинского объединения и главврачом данного медучреждения произошел конфликт, завершившийся поножовщиной.

Источник: tergov.uz

11 декабря в Кувасайском городском медицинском объединении произошел конфликт между гражданином Н. А. и главврачом Х. Н. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ферганской области.

Во время ссоры Н. А. ударил Х. Н. ножом.

В результате Х. Н. получил тяжелые телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «л» части 2 статьи 104 УК РУз (Умышленное тяжкое телесное повреждение с применением оружия).

Подозреваемый Н. А. задержан в процессуальном порядке..Отмечается, что расследование данного уголовного дела находится под контролем областного УВД.

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