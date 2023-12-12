Социолога Кагарлицкого освободили в зале суда

Обвинение запрашивало социологу и главному редактору журнала «Рабкор» 5,5 лет колонии общего режима. Кагарлицкий вину не признал. Он заявил, что не отрицает обстоятельств произошедшего, однако не согласен с оценкой его действий, пишет «Коми информ».
Уголовное дело против Кагарлицкого в июле возбудила ФСБ России. 26 июля ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание или пропаганда терроризма с помощью интернета), которые грозили лишением свободы сроком до семи лет. В тот же день мужчина был арестован по решению Сыктывкарского городского суда и помещен в СИЗО.
По версии следствия, Кагарлицкий опубликовал видеоролик, который «направлен на публичное оправдание терроризма». Адвокат социолога Сергей Ерохов сообщал, что речь о посте про взрыв на Крымском мосту, который произошел в 2022 г. 7 августа Росфинмониторинг включил социолога в список террористов и экстремистов, что означает заморозку принадлежащих ему денежных средств.
29 июля на пресс-конференции после саммита «Россия — Африка» президенту России Владимиру Путину задали вопрос о том, «не 37-й год ли у нас», в связи с арестом режиссера Евгении Беркович и социолога Бориса Кагарлицкого. Он отметил, что не в курсе их уголовных дел, но допустил, что, «может быть, они и не заслуживают того, как с ними поступили».
4 декабря на заседании президентского Совета по правам человека правозащитницы и журналистка Ева Меркачева подняла вопрос о неоправданно жестоких судебных приговорах за ненасильственные преступления, в частности от пяти до семи лет блогерам, якобы вымогавшим деньги за отказ от публикации компроматов. В ответ Путин назвал такие приговоры «спорными», пишет «Интерфакс».
«Вот те примеры, которые вы привели, они, конечно, в голове не укладываются. Когда за определенные действия, которые, конечно, нарушают закон, тем не менее, сроки там семь, 10 лет, на мой взгляд, как гражданина РФ, это, конечно, вещи спорные, как, скажем так, аккуратно», — заявил Путин. Президент призвал обратиться к Госдуме, в правительство, к общественности, в Верховный суд и в прокуратуру и подумать, как совершенствовать законодательство и правоприменительную практику.