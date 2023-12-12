14:08 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростове-на-Дону гражданку Украины осудили за службу в запрещенном нацбатальоне
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор участнице террористического формирования.
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В Ростове-на-Дону осудили гражданку Украины, подозреваемую по статье «Участие в террористическом сообществе» (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
— Южный окружной военный суд приговорил женщину к 5 годам колонии-поселения. Однако это решение пока не вступило в силу, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.
По данным следствия, в декабре 2016 года женщина добровольно заключила 5-летний контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.
После первоначальной подготовки она была направлена в 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар»* (это экстремистское формирование, запрещенное в России).
С апреля 2017 года по ноябрь 2020 года женщина служила на территории ДНР и ЛНР. Она выполняла «обязанности по обеспечению деятельности» указанного террористического сообщества.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону осудили еще двух участников запрещенного формирования, мужчину и женщину. Кроме того, в июне 2023 года к 16 годам колонии приговорили боевика террористического батальона Дениса Мурыгу.
* «Айдар» — организация признана экстремистской и запрещена в России.