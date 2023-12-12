14:36 (мск), источник: Комсомольская правда
Из-за аномальных холодов в Пермском крае насмерть замерз человек
Всего с начала декабря с обморожениями к медикам обратились 68 человек.
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Трескучие морозы в Пермском крае длятся пятый день подряд. Каждый день столбики термометров опускаются ниже −30 градусов. Школьникам разрешено не посещать занятия, а вот взрослым деваться некуда, выходить на улицу приходится.
Случается так, что долгое нахождение на морозе заканчивается обморожением. В Министерстве здравоохранения Пермского края «Комсомольской правде» сообщили, что всего в регионе с 1 по 11 декабря 68 человек обратились за медицинской помощью при обморожениях, половина из них — пермяки. 45 человек пришлось госпитализировать. Один из пациентов, к несчастью, скончался.
Сегодня, 12 декабря, синоптики прогнозируют днем по краю от −20 градусов на северо-западе до −30 градусов на юго-востоке (в Перми −23…-25 градусов), но из-за ветра ощущаемая температура будет на несколько градусов ниже фактической.
Ночью на юго-востоке еще возможно до −30 градусов, а завтра днем на большей части края температура воздуха перейдет через отметку в −20 градусов в сторону повышения, что будет означать окончание аномально холодного периода.
Министерство территориальной безопасности рекомендует:
Меньше бывать на улице детям и пожилым людям, опасаться переохлаждения и обморожения;
При обогреве дома соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружать электросеть, не допускать перекала печей;
Автовладельцам и водителям большегрузных автомобилей рекомендуем воздержаться от поездок и остановиться в кемпингах!